Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii extrem de grave la spitalul din Ploiesti, unde rudele unui pacient cu COVID sustin ca barbatul a fost tinut doua zile in izolator, fara sa fie vizitat de vreun medic si fara sa primeasca vreun tratament. Barbatul a ajuns in urgenta Spitalului Judetean Ploiesti pe data de 19 noiembrie. Omul…

- O femeie diagnosticata cu COVID-19 care intre timp s-a vindecat a fost anuntata ca sotul sau a decedat, joi-dimineata, 12 noiembrie 2020, la spitalul din Slatina, din cauza aceleiasi boli. Femeia povesteste prin ce a fost nevoita sa treaca, cum i-a cumparat tratamentul si a cautat cu disperare donatori…

- Un barbat de 67 de ani, din orasul Geoagiu, diagnosticat cu COVID-19 in urma cu zece zile si pentru care familia sa a facut un apel public pentru gasirea unui loc liber la ATI, a decedat joi in spitalul din Deva, potrivit unui anunt postat de fiica lui pe pagina personala de Facebook.Femeia…

- O femeie diagnosticata cu COVID-19 care intre timp s-a vindecat a fost anuntata ca sotul sau a decedat, joi-dimineata, 12 noiembrie 2020, la spitalul din Slatina, din cauza aceleiasi boli. Femeia povesteste prin ce a fost nevoita sa treaca, cum i-a cumparat tratamentul si a cautat cu disperare donatori…

- Fiul celui decedat lucreaza ca medic in Franta si a facut marturisiri infioratoare despre imprejurarile care au dus la moartea tatalui sau. „Mi-a spus ca se simte ca-ntr-un lagar de exterminare”, a afirmat medicul.

- Acuzații grave pentru medicii de la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Sibiu. Familia unui pacient decedat de COVID-19, care suferea și de cancer limfatic, spune ca acesta a avut parte de un tratament inuman din partea cadrelor medicale. Fiul barbatului lucreaza ca medic in Franța și vrea…

- "Eu sunt foarte revoltata pe tot ceea ce inseamna tratamentul copiilor bolnavi de cancer in Romania. Eu am dus foarte mulți copii in Franța, la tratament, pentru ca am avut cațiva cunoscuți care au avut nevoie de asta și am mai dus și alții. Și am fost și eu cu ei acolo, cu mulți! Felul in care se…

- Amalia Nastase, voluntar și activist in zona de sanatate, a explicat in emisiunea "La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean", care este motivul pentru care crede ca sistemul sanitar romanesc este unul invechit și a spus unde se duc banii mulți care exista in sanatate.“Eu sunt foarte revoltata…