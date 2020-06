Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu-și va respecta promisiunea, iar oamenii numiți politic in spitale vor intoarce vesta și vor deveni liberali.Citește și: Rareș Bogdan, anunț CATEGORIC: Klaus Iohannis nu va da premier catre PSD in urmatorii 4 ani…

- Fostul ministru al Sanatații, Florin Bodog, susține ca actualul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, nu doar ca nu distruge caracatița din sistemul sanitar, dar iși creaza propria caracatița, prin angajarea de apropiați sau rude in funcții importante.Nelu Tataru se face pescar. De caracatițe.…

- PSD cere demisia ministrului Sanatatii. Nelu Tataru, pe care il acuza de minciuna in ceea ce priveste alocarea sumelor pe care cadrele medicale aflate in prima linie in lupta cu COVID-19 trebuie sa le primeasca drept bonus.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a transmis luni ministrului Sanatații, Nelu Tataru (PNL), la dezbaterile din Camera Deputaților, de la 'Ora Guvernului', demnitarul fiind prezent in sala:„Trebuie sa iesim din zona de hotie si prostie. La Cluj, Consiliul Judetean inchiriaza un spital privat in…

- Guvernul a semnat, joi, contractul pentru finantarea spitalului regional de urgenta, care va fi construit in Craiova, investitie de 2,85 miliarde lei finantata din fonduri europene, informeaza Agerpres.Contractul de finantare a fost semnat, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,…

- Echipat cu manusi si masca de protectie, presedintele a coborat din masina si i-a salutat pe premierul Ludovic Orban, pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, precum si pe comandantul unitatii: „Arata bine aici", le-a spus presedintele Iohannis, dupa care a…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi dupa-amaiaza ca a semnat decretul de numire a lui Nelu Tataru in funcția de ministru al Sanatații, dupa demisia lui Victor Costache, in plina pandemie de coronavirus. Iohannis a spus ca Nelu Tataru va depune juramantul in cursul acestei zile. In declarația susținuta…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, susține ca actualul ministru al Sanatații, Victor Costache, profita de prevederile starii de urgența și direcționeaza fondurile catre ”prietenii lui din firmele private”.”In plina criza de coronavirus, in loc sa ofere oamenilor un PROGRAM NAȚIONAL…