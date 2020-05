Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta de in varsta de 85 de ani, din comuna Stolniceni Prajescu, a fost vindecata de infectia cu noul tip de coronavirus dupa doua saptamani de tratament. Femeia sufera de alte sase afectiuni, fiind transferata, imediat dupa externare, la Sectia de Paliative a unui alt spital.

- Mai multe persoane s-au infectat cu Covid 19, trei dintre acestea fiind angajați ai Serviciului Județean Anticorupție Bacau, dupa ce șeful structurii ar fi ținut mai multe ședințe zilnice, in același birou, cu angajații, fara a respecta normele de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Toti cei trei bebelusi care au fost infectati cu coronavirus si care ulterior au fost internati la Maternitatea Bega din Timisoara, spital suport pentru Covid 19, au fost declarati vindecati si au fost externati din spital. Ultimii doi bebelusi au fost predati mamelor lor miercuri dimineata, potrivit…

- Barbatul a fost transportat pe 12 aprilie la un spital din Wisconsin, dupa ce a leșinat, scrie Milwaukee Journal Sentinel. Ulterior, a fost testat pozitv cu noul coronavirus. Soția sa era deja infectata cu Covid-19 și se afla in izolare la domiciliu, dar a ajuns și ea la același spital. La doar…

- In cursul zilei de sambata, 25 aprilie, 745 de polițiști, jandarmi, politisti locali si militari au acționat pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada starii de urgența, pe raza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pacienții de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara au facut primele declarații pentru presa. Aceștia au dezvaluit ca au alte simptome decat cele anunțate de medici ca fiind asociate cu coronavirus. Aproape 190 de pacienti cu COVID-19 sunt internati la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, locul…

- Zece pompieri din cadrul Detasamentului Cernavoda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost confirmati cu Covid 19, spun reprezentantii institutiei. In prezent, acestia sunt internati in spital, fiind asimptomatici.Redam in continuare informarea oficiala:"La nivelul detasamentului…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, numarul persoanelor infectate cu COVID-19 din județul Cluj, internate in spitale: 146. Astazi, 20 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -172 persoane in carantina -585 persoane aflate in autoizolare la domiciliu –146 persoane…