- Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar.

- Rareș Bogdan afirma ca PSD pregatește o serie de trocuri in Parlament pentru a obține susținerea UDMR pentru moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Potrivit prim-vicepreședintelui PNL, respectivele trocuri ar avea legatura mai multe proiecte de lege privind educația in scoli care ar avantaja…

- Gabriela Firea a fost aleasa prim-vicepreședinte la Congresul PSD, care a avut loc astazi, iar Nicusor Dan nu a pierdut ocazia sa lansese un nou val de acuzații grave la adresa ei. Candidatul sustinut de Alianta USR PLUS si PNL pentru candidatura la Primaria Capitalei a atras atenția ca rivala sa nu…

- Monica Pop, renumit medic oftalmolog, este cunoscuta pentru dezacordul exprimat fața de regulile și masurile de restricții impuse de autoritați. Aceasta considera ca cetațenii sunt neindreptațiți atunci cand li se comunica ceva, iar mai apoi, totul se schimba radical. Motivul noii sale revolte este…

- Unul dintre cei mai renumiți medici oftalmologi, Monica Pop, a rabufnit dupa ce a auzit explicațiile ministrului Nelu Tataru cu privire la rata de eroare a testelor COVID-19. “Nu ar fi mai normal sa ii testam de doua ori in loc sa ii diagnosticam cu un test?” Monica Pop este unul dintre cadrele medicale…

- Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, se opune detasarii medicilor si asistentilor ATI la Institutul ”Matei Bals”, acuzand un abuz de putere comis de directorul institutului, medicul Adrian Streinu Cercel, care de 11 ani nu a organizat concurs pentru…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dat o petrecere adevarata de ziua fiicei sale, in plina pandemie de coronavirus si stare de alerta, perioada in care petrecerile mari sunt interzise in interior si autoritatile ne indeamna la respectarea regulilor de igiena si distantare fizica.