Stiri pe aceeasi tema

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse.Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- La initiativa Germaniei, 16 state si organizatii au convenit sa puna capat ingerintelor externe in razboiul civil din Libia. In plus, aceasta incetare a focului prevedea respectarea embargoului ONU asupra armelor in Libia si continuarea discutiilor intre factiunile beligerante. Livrarile de arme in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au cazut luni de acord, cu prilejul unei discutii telefonice, "sa continue stransa lor cooperare" in Libia, a anuntat presedintia Turciei, citata de AFP. "Cei doi lideri au convenit sa continue stransa lor…

- Politia franceza a interzis marti o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei pe care unii o compara cu moartea afro-americanului George Floyd in SUA, relateaza…

- Ministerul grec al Afacerilor Externe a facut astazi un demers catre ambasadorul Turciei la Atena pentru intențiile Ankarei de explorare a petrolului și a gazelor naturale in apropiere de insula greaca Rodos, din arhipelagul Dodecanez. Grecia a menționat ca țara este și ramane pe deplin pregatita sa…

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…

- Medicii ii acuza pe politicieni de "minciuna de stat" in cazul epidemiei de coronavirus. Spun ca liderii politici nu au luat masurile necesare pentru a opri epidemia inainte de raspandirea ei in Franta, asta desi erau la curent cu riscul pandemiei. Citeste si: Patru medici si o asistenta din…