Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, este convins ca antrenorul Ionuț Badea (48 de ani) a greșit in momentul in care a refuzat propunerea de a deveni antrenorul actualei campioane din Superliga. Gigi Becali l-a dorit in 2010 pe Ionuț Badea, antrenor care in prezent ocupa postul de analist la…

- Celebru dupa ce a strabatut intreaga lume și a facut interviuri cu personaje importante, Catalin Stanciulescu a trait o experiența negativa in Belize. Autoritațile nu i-au permis accesul pe teritoriul țarii, deși indeplinea toate condițiile. Acum, el vine cu acuzații grave la adresa acestora.

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, nu are vești bune pentru fanii „cainilor”. Clubul se pregatea de ieșirea din insolvența, insa un litigiu neașteptat i-a blocat pe alb-roșii. Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc, a facut o cerere de plata, iar clubul are o noua…

- In iunie 2022, soția lui Florian Coldea a reclamat la judecatoria din Zalau ca pentru o bucata din terenul pe care l-ar deține s-ar fi emis ilegal un titlu de proprietate catre o alta persoana, sub forma unei moșteniri. Mai exact, ar fi vorba despre o bucata de 2.000 de metri patrați dintr-un teren…

- Scandal urias in tenis! Una dintre cele mai importante jucatoare din circuit are parte de acuzatii grave.Rivala Soranei Cirstea este implicata intr-un scandal urias. A acumulat o avere in tenis, iar acum este acuzata de furt.Vezi AICI ce a furat o celebra jucatoare de tenis...

- Cotidianul Mundo Deportivo este cel mai acid la adresa lui Istvan Kovacs, dupa eliminarea Barcelonei din „sferturile” Ligii Campionilor. Arbitrul roman a dictat un penalty și 3 eliminari impotriva catalanilor, in returul cu PSG (3-2 in tur). Istvan Kovacs a avut un meci extrem de complicat, marți, la…

- In anul 2024, subvenția (compensația) primita de la Guvern pentru compania CFR Calatori a fost de 70% din cea de la nivelul anului 2014, atrag atenția sindicaliștii din acest sector. Și asta in timp ce operatorii privați primesc banii integral de la statul roman, plus trasee profitabile și plecari inaintea…

- Dinamo - Poli Iași 1-0. Cornel Șfaițer, președintele ieșenilor, a lansat acuzații grave la adresa arbitrului Ovidiu Hațegan, despre care a spus ca a impins-o pe Dinamo de la spate. Hațegan nu l-a eliminat pe Homawoo, fundașul lui Dinamo, deși acesta l-a accidentat grav pe Luca Mihai. Tanarul mijlocaș…