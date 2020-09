Stiri pe aceeasi tema

- Academia Navala "Mircea cel Batran" Ministerul Apararii U.M. 02192 organizeaza licitatie publica pentru lucrari de reparatii curente la pavilionul W din cazarma 1369 Constanta. Valoarea contractului este de 27.208.781 lei. Denumirea completa a proiectului atribuit este Lucrari de reparatii curente la…

- Un sondaj realizat recent de Psyho Global Consult arata ca Vergil Chițac, candidatul PNL, este favoritul constanțenilor pentru funcția de primar. 36% dintre respondenți susțin ca l-ar vota pe acesta daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primaria Constanța. Actualul primar, Decebal…

- Vergil Chițac, candidatul PNL la Primaria Constabța, afirma ca Radu Mazare, fostul primar al municipiului, le-a ordonat apropiaților sa porneasca o campanie de denigrare impotriva sa.„Mazare intra in joc. Din surse foarte serioase, acest personaj sinistru a transmis un mesaj camarilei sale:…

- Candidatul PNL, pentru Primaria Constanta, senatorul Vergil Chitac sustine ca municipiul Constanta are nevoie de un plan de actiune in doi pasi Senatorul afirma ca aproape 90 din programul electoral cu care a candidat la Primaria Municipiului Constanta in 2016 e perfect valabil si astazi, pentru ca…

- Referitor la Constanța, liderul liberalilor a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe Vergil Chițac pentru primarie. Declarația lui Orban vine la o zi dupa ce deputatul USR Stelian Ion, candidatul din partea USR PLUS pentru Primaria Constanța, a susținut o conferința…

- „La Constanța deja am luat o decizie: Vergil Chițac este un candidat puternic, care sta cel mai bine in sondaje”, a anunțat Ludovic Orban, luni seara, la Digi24, referitor la candidatul PNL pentu Primaria Constanța. Orban a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe…

- Bogdan Hutuca ii invita pe liderii PNL la o negociere pentru un parteneriat pe termen lung Scopul este bunastarea ConstanteiBogdan Hutuca a raspuns la cele adresate de catre liderii USR, care au organizat o conferinta de presa duminica, 19 iulie. Liderul PNL Constanta ii cheama pe Vergil Chitac, candidatul…

- Candidatul PNL la Primaria Constanța, Vergil Chițac, il acuza pe candidatul USR, Stelian Ion, ca se comporta „dezonorant” și ca deși ușa liberalilor ramane deschisa pentru o colaborare, nu se vor lasa totuși „calcați in picioare”.Citește și: Alina Bica, declarații-bomba in fața judecatorilor…