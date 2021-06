Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Atlantic al Bulgariei a cerut suspendarea zborurilor cu toate aeronavele MiG-29 reparate de Russian Aircraft Building Corporation, dupa ce un avion de lupta de acest tip s-a prabușit, miercuri, in Marea Neagra.

- Proprietarii de hoteluri din statiunile Sunny Beach si Nesebar, de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, membri ai Asociatiei Hotelierilor din Bulgaria, fac presiuni pentru masuri urgente din partea statului pentru a preveni un dezastru al sezonului turistic estival, scrie agentia de bulgara de presa…

- Sezonul turistic de vara al Bulgariei urmeaza sa se deschida pe 1 mai, conform planurilor guvernamentale, care au ca scop primirea turistilor in statiunile de la Marea Neagra daca sunt fie vaccinati impotriva COVID-19, fie s-au recuperat, fie prezinta un test PCR negativ, informeaza DPA. Mastile…