Acuzații GRAVE împotriva Israelului: telefoanele activiștilor palestiniei, SPIONATE prin intermediul Pegasus Telefoanele mobile ale activiștilor palestinieni au fost piratate de programul spion Pegasus, spune un raport consultat de juranliștii de la The Guardian. Ancheta arata ca activiștii pentru drepturile omului care lucreaza pentru grupuri acuzate de Israel ca sunt teroriste au fost vizați anterior de programele spion Pegasus. Telefoanele mobile ale unui numar de șase aparatori palestinieni ai drepturilor omului care lucreaza pentru organizații care au fost recent – ​​și in mod controversat – acuzate de Israel ca sunt grupuri teroriste au fost piratate anterior de programe spion sofisticate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

