Materiale de peste 50 de milioane de lei au expirat, iar 390 de ventilatoare sunt blocate in depozitele UNIFARM, susține Gabriela Firea, senator PSD Bucuresti. Aceasta cere ministrului interimar al Sanatații sa explice de ce medicamentele din Austria pentru COVID nu sunt predate Direcțiilor de Sanatate Publica pentru a ajunge la bolnavi. „Romanii au dreptul sa […]