- Fostul premier Victor Ponta susține ca epidemia de gripa porcina este o catastrofa economica și sociala cauzata de incompentența și corupție, precizand ca autoritațile nu au facut nimic deși primul focar a aparut in urma cu un an. Ponta vorbește și despre o ordonanța de urgența data cu dedicație,…

- Daca se va confirma, acesta ar fi al patrulea caz de pesta porcina africana din judetul Galati. Primele trei au fost descoperite in urma cu cateva saptamani in localitatea Suceveni (doua in sat si unul la o stana), unde au fost ucisi preventiv circa 200 de porci.

- A doua ferma ca marime din Europa, SC TEBU Consult, unde exista aproximativ 140.000 de porci, este suspecta ca ar fi contaminata cu virusul pestei porcine africane, dupa cum a declarat vineri, in conferinta de presa, directorul DSV Braila, Gicu Dragan. "Avem suspiciune de pesta porcina…

- Pesta porcina africana face victime nu doar in fermele in care a fost depistat virusul naucitor. Administratorul unei ferme din Tulcea, care și-a luat masuri de precauție, a reușit sa-și salveze efectivele de porci de pesta porcina, dar acum intampina probleme mult mai dificile.

- Pesta porcina s-a extins si continua sa o faca pentru ca masurile si actiunile autoritatilor nu sunt suficient de ferme. Declaratia a fost facuta de presedintele Colegiului Medicilor Veterinari din Suceava, citat de Agerpres.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan considera ca exista "multe semnale" ca unii "protejati" ai PSD fac afaceri pe baza de informatii privilegiate si ca zeci de mii de fermieri nu au fost informati de pesta porcina africana.BNR anunta noul curs valutar: Pretul EURO creste din nou puternic…

- Protest la Ministerul Agriculturii, in aceste momente, acolo unde membrii Asociației Pro Consumatori s-au strans pentru a cere demisia președintelui ANSVSA.Protestatarii acuza pe de o parte ca autoritațile au permis intrarea peste porcine in țara prin anumite produse din import, iar pe de…

- Președintele Asociației Pro Consumatori, conferențiar universitar doctor Costel Stanciu, declanșeaza un scandal fara precedent pe pagina instituției, acuzand autoritațile romane și conducerea Autoritații Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) ca, prin masurile luate impotriva epidemiei de pesta…