Acuzații grave: Femeie bătută pe stradă în vestul țării de polițiști pentru că nu purta mască VIDEO O femeie din Buteni ar fi fost batuta de un polițist de la „Rutiera” pentru ca nu purta masca, dupa care a fost lasata inconștienta in mijlocul drumului!, potrivit criticarad.ro. Caz revoltator petrecut in aceasta amiaza, in vazul lumii, in comuna Buteni. O femeie care nu purta masca a fost luata la rost de un polițist și, pur și simplu, „luata la omor” pentru acest lucru, omul legii lasand-o inconștienta in mijlocul drumului și parasind locul faptei. „Autorul e un tanar, Paul, cu ochelari” – conform unor martori oculari care au asistat oripilați la scena incredibila, dupa care au sunat la 112.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu, potrivit Mediafax.

