Familia barbatului de 38 de ani ucis la Onești acuza ca acesta ar fi fost de fapt impușcat de oamenii legii in timpul intervenției. Fratele acestuia spune ca are informații cum ca in zona abdomenului fratelui sau exista leziuni similare cu cele produse prin impușcare, insa cu gloanțe de cauciuc. Din pacate, medicii susțin ca nu pot face autopsia, deoarece ce au descoperit ca barbatul avea COVID-19. Paul Istoan, fratele victimei, spune ca fratele sau a avut coronavirus acum o luna. Silviu Iștoan, in varsta de 38 de ani, și Dan Patatu, in varsta de 55 de ani, verificau instalația electrica a apartamentului…