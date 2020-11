Avocatul lui Diego Maradona, Matias Morla, a lansat mai multe acuzații grave dupa moartea unuia dintre cei mai bun fotbaliști din istorie. El spune ca medicii nu l-au bagat in seama pe fostul sportiv. “Astazi este o zi de durere profunda, de tristete si reflectie. Simt in inima mea pierderea unui prieten pe care l-am onorat cu loialitate pana in ultima zi. Inmormantarea trebuie sa fie un moment intim si familial. Conform spuselor procurorului din San Isidro, este inexplicabil faptul ca, timp de 12 ore, Diego nu a avut nicio atentie sau control din partea personalului medical. Ambulantei i-a luat…