Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de vineri de la intrarea in Pasajul Unirii din București, in care a murit un om și au fost raniți alți 21, toți cetațeni greci, este al șaselea petrecut dupa reabilitarea pasajului de catre Primaria Sectorului 4. Pasajul Unirii a fost redeschis la data de 4 septembrie, dupa ce a stat inchis…

- Trei automobile s-au ciocnit in lanț pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al Capitalei. Accidentul s-a produs astazi, in jurul orei 10:16.Din fericire nicio persoana nu a avut de suferit, vehiculele fiind avariate ușor.

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, intr-un interviu acordat Hotnews ca in cei doi ani de cand a preluat mandatul nu a putut sa consolideze cladirile cu risc seismic deoarece conturile au fost blocate, iar cand s-a dorit sa se preia imobilele acest lucru a fost impiedicat de…

- In cadrul USR apele nu sunt deloc liniștite, iar asta o arata inclusiv cei 100 de membri ai USR Prahova, care au decis sa demisioneze in grup. Aceștia ii acuza pe Catalin Drula și liderii naționali ai USR ca au pus o conducere obedienta la Prahova și au trecut peste voința membrilor organizației.…

- O femeie de 38 de ani din Stuttgart a scapat miraculos, fara rani grave, dupa ce a cazut cu mașina, un Smart, in casa liftului din parcarea subterana a rezidenței in care locuia, relateaza Bild . Accidentul s-a produs sambata, 8 octombrie, iar poliția banuiește ca șoferița a apasat accelerația, in loc…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi ca licitatia pentru achizitionarea de autospeciale marca BMW este una corecta, iar presedintele USR, Catalin Drula, "dezinformeaza cu buna stiinta".

- Scandal de proporții in mass-media, dupa ce una dintre cele mai controversate vedete de la Antena 1 s-a ales cu dosar penal. Fosta concurenta de la Chefi la Cuțite ar fi fost acuzata de faptul ca l-ar fi agresat fizic pe unul din vecinii sai din Capitala. Cum s-ar fi petrecut lucrurile și ce spun […]…