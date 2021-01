Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou vineri China ca ascunde adevarul cu privire la adevarata origine a pandemiei COVID-19, dupa ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sosise joi la Wuhan pentru a ancheta asupra acestui subiect, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou China ca ascunde adevarul cu privire la adevarata origine a pandemiei COVID-19, dupa ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sosise joi la Wuhan pentru a ancheta asupra acestui subiect, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou vineri China ca ascunde adevarul cu privire la adevarata origine a pandemiei COVID-19, dupa ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sosise joi la Wuhan pentru a ancheta asupra acestui subiect, relateaza AFP. Secretarul de stat american…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou China, vineri, ca disimuleaza adevarul despre originea reala a virusului SARS-CoV-2, in timp ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii a ajuns, joi, la Wuhan pentru a ancheta subiectul, scrie AFP.

- China a permis exhipei de cercetatori de la Organizația Mondiala a Sanatații sa intre in țara și sa inceapa investigațiile privind originile coronavirusului. Echipa de experți OMS va ajunge in Wuhan joi, orașul considerat epicentrul pandemiei de coronavirus. Confotm The Guardian, oamenii de știința…

- O „cetateana jurnalista” chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata, luni, la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, relateaza France Presse. Un an a trecut de la aparitia Covid-19 in acest oras.

- Pandemia de coronavirus a pornit din capitala a provinciei Hubei, China, și s-a raspandit rapid in toata lumea. O echipa de cercetatori de la OMS face acum mai multe investigații in Wuhan legate de originea coronavirusului. 10 specialiști de la OMS urmeaza sa ajunga in Wuhan pentru a studia mai in…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…