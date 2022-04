Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Trei autoturisme au explodat dupa ce au trecut peste minele terestre amplasate pe raza localitatii Borodianka de militarii rusi, a declarat, pentru AGERPRES, primarul orasului, Gheorghi Ierko. Acesta precizeaza ca prezenta minelor reprezinta,…

- Ministerul de Externe al Rusiei, acuzații grave la adresa deciziilor occidentale: „NATO iși dorește ca razboiul sa continue” Ministerul de Externe al Rusiei, acuzații grave la adresa deciziilor occidentale: „NATO iși dorește ca razboiul sa continue” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi ca…

- O manastire din Ucraina, situata in vechiul tinut romanesc Herta, a gazduit, dupa inceperea razboiului, peste 10.000 de refugiati care au parasit localitatile atacate de armata rusa, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. "Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional", se arata in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat duminica lansarea unei aplicații prin care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din Ucraina. Datele sunt furnizate in limba romana, engleza și ucraineana, pentru modurile de transport feroviar,…

- Moscova a inceput sa discute, in ultimul timp, despre armele chimice și biologice pe care Kievul le-ar fi dezvoltat in colaborare cu Statele Unite ale Americii, dupa ce, cateva zile in urma, Rusia a acuzat Ucraina ca are de gand sa provoace un accident nuclear, periculos pentru toata omenirea.

- Autoritatile din judetul Suceava sunt pregatite sa primeasca si sa cazeze cateva sute de persoane refugiate din Ucraina, daca se va impune acest lucru, iar numarul locurilor poate fi suplimentat pana la mii in functie de situatia din teren. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata a declarat…