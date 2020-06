Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, este acuzat, in motiunea simpla depusa miercuri de PSD, prin care i se cere demisia, de fals in acte publice, „neanchetat inca de organele abilitate, din motive greu de inteles”. Parlamentarii social-democrati au depus, la Biroul…

- PSD a depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan. "Va inaintam motiunea simpla intitulata 'Guvernul PNL dupa grinda se cunoaste', initiata de deputatii grupului parlamentar al PSD. Sper ca durerile…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Probabil antevorbitorul (Victor Ponta) nu a trait in Romania. In ceea ce priveste restrictiile in domeniul economic, au fost determinate de riscul la adresa sanatatii si vietii oamenilor. Au fost restrictii limitate. Cea mai mare parte a firmelor…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, s-a remarcat in cele sase luni de cand conduce cel mai bogat minister al Romaniei prin promovarea in functii a neamurilor si apropiatilor de partid,

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a devenit „vedeta” mass-media dupa ce a fost acuzat ca nu si-a platit impozitul la casa de 900 de mp din Focsani, pe care o considera oricum „prea mare”, din cauza unei „grinde”....

- Guvernul a semnat astazi contractul pentru finantarea celui de al treilea Spital Regional de Urgenta, care va fi construit in Craiova, din fonduri europene.Contractul de finantare din fonduri europene a Spitalului Regional de Urgenta Craiova a fost semnat astazi, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa se reuneasca miercuri, pentru prima oara de la instituirea starii de urgenta, cu participarea efectiva a membrilor.Citește și: Probleme pentru PNL: Scaderea in sondaje, dezbatura in sedinta BPN (surse)Biroul permanent…

- La propunerea Autoritații Electorale Permanente (AEP), Ministerul Afacerilor Interne, Romania și Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Guvernul a hotarat amanarea alegerilor locale și prelungirea mandatelor aleșilor locali pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2020.Totodata,…