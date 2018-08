Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca scandalul placuțelor de inmnatriculare cu ”M..E PSD”, ridicate de polițiști, este unul dintre semnele care arata ca Romania se indreapta spre un regim totalitar.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara…

- Brad Pitt este acuzat de localnici din New Orleans ca el și organizația lui caritabila Make It Right au disparut din orașul New Orleans din statul american Louisiana, abandonandu-și misiunea de a reconstrui casele distruse in urma cu 13 ani de uraganul Katrina.

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- Avocata Lizeta Haralambie, o apropiata a fostului primar al Constanței, Radu Mazare, acum reprezentanta fotbalistului Ciprian Marica, a reușit sa caștige marți pentru acesta un renumit club romanesc de fotbal, scrie BUGETUL.RO.Citește AICI cat a platit și ce acuzații grave i se aduc lui Marica…

- Statul New York l-a dat in judecata, joi, pe presedintele SUA, Donald Trump, acuzandu-l ca a utilizat ilegal Fundatia Trump in scopuri personale, inclusiv in campania electorala prezidentiala din 2016, informeaza CNN."Dupa cum releva investigatia noastra, Fundatia Trump a fost ceva mai mult…

- Uniunea Europeana actioneaza "mai rau decat China", i-a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, afirma surse citate de site-ul Axios.com, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron s-a deplasat in Statele Unite la sfarsitul lunii aprilie pentru a-l…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a fost ajutat de "statul paralel" pentru a castiga in instanta lupte pe care toti ceilalti le-au pierdut."Dupa Traian Basescu, acum presedintele Iohannis pastoreste acest sistem. Fara statul paralel, el n-ar fi castigat…

- Fostul soț al Stelei Popescu, acuzații grave la adresa fiicei adoptive a actriței. Dan Puican susține ca Doina Maximilian incearca sa scoata bani dupa moartea acestei, ca i-ar fi vandut rochiile Stelei si i-a inchiriat vila de la mare. “Banul e pe primul loc”, a spus Dan Puican pentru Click.ro. “Am…