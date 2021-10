Stiri pe aceeasi tema

- „Concurența cu alți miliardari (…) a preluat preocuparile legate de securitate”, spun angajații Blue Origin. Cu ce preț se fac calatoriile spațiale ale lui Jeff Bezos? Intr-un text publicat online, fosta responsabila cu comunicarea interna, Alexandra Abrams, precum și alți 20 actuali și foști angajați…

- Elon Musk l-a ironizat din nou pe Jeff Bezos, rivalul sau din cursa spațiala, pe motiv ca acesta s-ar concentra mai mult pe încercarile de a face lobby pe lânga guvernul american în loc sa se concentreze pe dezvoltarea de rachete, scrie The Independent.Cei doi au ocupat intermitent…

- La scurt timp dupa ce Richard Branson și Jeff Bezos au zburat pana unde incepe cosmosul și au primit la intoarcere insigna cu aripi stilizate ce se acorda tuturor celor care ajung in spațiu, Guvernul Statelor Unite a modificat definiția statutului de „astronaut”, o masura ce vine ca un duș rece pentru…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului care va fi transmisa in direct online. El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania sa Blue Origin, in Alaturi de el se vor…

- In urma testelor efectuate, Blue Origin a reușit sa confirme ca tehnica și software-ul navei New Shepard funcționeaza in siguranța. Administrația Federala a Aviației din SUA (FAA) a emis o licența companiei Blue Origin, fondatorul caruia este miliardarul Jeff Bezos, pentru ca nava spațiala suborbitala…

- Miliardarul englez Richard Branson s-a aflat, duminica, la bordul navetei SpaceshipTwo Unity pentru o calaltorie istorica, ce marcheaza startul turismului spațial. Apartinand companiei Virgin Galactic și avandu-i la bord pe miliardarul englez Richard Branson și alte 5 persoane, naveta SpaceshipTwo Unity…