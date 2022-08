Acuzații dure în presa turcă, la adresa CIA: „A amenințat deschis” imobiliarii turci. Motivul? Casele vândute rușilor Acuzații bomba formulate intr-un articol publicat de Yeni Șafak, un ziar turc considerat a fi proguvernamental, la adresa unui reprezentant CIA (așadar al SUA) in Turcia. E vorba de acuzații ce țin de sfera imobiliara și de o presupusa amenințare la adresa unor reprezentanți ai companiilor locale de construcții in legatura cu creșterea achiziției de […] The post Acuzații dure in presa turca, la adresa CIA: „A amenințat deschis” imobiliarii turci. Motivul? Casele vandute rușilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

