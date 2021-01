Stiri pe aceeasi tema

- Capitala și județul Ilfov au ieșit din zona roșie, dar asta pe fondul testelor tot mai puține efectuate de autoritați. In ultimele 24 de ore au fost efectuate doar 10.916 teste RT-PCR și 3.586 de teste rapide antigenice. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație…

- Vineri, Capitala inregistrase, pentru a treia zi consecutiv, mai puțin de 500 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Fusesera raportate pe 22 ianuarie doar 413 cazuri noi de COVID-19Tot vineri, alte șase județe raportasera peste 100 de cazuri. Vorbim despre Timiș - 166, Brașov - 148, Cluj -…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Buc...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat marti ca 38,1% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate, in saptamana 4 - 10 ianuarie 2021, in Bucuresti si judetele Constanta, Timis, Bihor si Iasi. Potrivit raportului saptamanal, 37,4%…

- Potrivit raportului saptamanal al INSP, publicat marți, o tremie din cazurile noi de Covid-19 inregistrate in saptamana 4-10 ianuarie au fost in București, Timiș, Bihor, Constanța și Iași.„In saptamana 4 – 10 ianuarie 2021, 37.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 5.459 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La Iasi au fost 212 cazuri noi, mai putine decat in Bucuresti (967),…

- Aproape 40% din cazurile de Covid din ultima saptamana au fost inregistrate in București și alte patru județe, arata raportul saptamanal intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica (INPS). „In saptamana 30 noiembrie - 6 decembrie, 37.6% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

- Carantina zonala a fost reinstituita pentru urmatoarele doua saptamani in 12 localitati din judetele Cluj, Timis si Salaj, dar si in mai multe localitati din Ilfov, iar dupa ce, joi, in Romania s-au inregistrat aproape 10.000 de noi persoane infectate, 121 de decese in 24 de ore si 1.014 pacienti internati…