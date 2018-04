Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului produs, miercuri, la ora 20,15, in zona seismica Vrancea, nu au fost semnalate urgente la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, informeaza Biroul de Presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 25/04/2018 la ora 20:15:47(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144.738km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 10/04/2018 03:14:59 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.4725; lon 26.2576.Magnitudine: 3.1, adancime: 108km. Seismul a avut loc pe raza orasului Siriu, aproape de primarie si in zona…

- Doua cutremure s-au produs duminica dimineața, in chiar prima zi de Paște, ambele in zona seismica Vrancea. Cutremurele abia daca au fost simțite, avand magnitudini foarte mici. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a inregistrat la ora 7:28…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, sambata, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), citat de...