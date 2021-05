Acuzații de plagiat: Ministrul familiei din Germania a demisionat Franziska Giffey, candidata partidului social-democrat la funcția de primar al Berlinului, a demisionat din funcția de ministru al familiei din Germania, spunand ca dorește sa puna punct acuzațiilor de plagiat. Giffey a declarat ca acum se va dedica campaniei pentru alegerile de la sfarșitul acestui an. Demisia sa este o lovitura suplimentara pentru SPD inainte de alegerile federale din septembrie. „In ultimele zile a reinceput discuția despre disertația mea din 2010”, a spus ea intr-un comunicat. „Guvernul, partidul meu și publicul au dreptul la claritate. Am decis sa-l rog pe cancelar sa ma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

