Acuzații de pedofilie pentru angajatul unui loc de joacă. Ar fi agresat o fetiță de doar patru ani Un incident șocant a avut loc in centrul orașului Ploiești. Un barbat, angajat al unui loc de joaca pentru copii, este acuzat de tentativa de viol asupra unei fetițe de doar patru ani. Acuzații de viol pentru un ploieștean Conform relatarilor, evenimentul s-a petrecut marți dupa-amiaza. Barbatul ar fi ademenit-o pe fetița intr-o zona izolata, […] The post Acuzații de pedofilie pentru angajatul unui loc de joaca. Ar fi agresat o fetița de doar patru ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea Dronathonului, un proiect ambițios realizat de canalul de YouTube Stef@Zboara in colaborare cu Asociația Moldova Vrea Autostrada, a adus o realizare remarcabila in domeniul infrastructurii și tehnologiei dronelor. Proiectul a presupus filmarea integrala, de la Ploiești la Pașcani, a tuturor…

- Se pare ca la granița romano-bulgara de la Ostrov, polițiștii lucreaza dupa alte reguli decat cei din restul țarii. Cel puțin așa rezulta din pațania unei familii din Ploiești. O familie din Ploiești a trait ore de coșmar la Ostrov. Doi bunici, insoțiți de nepotul lor, au fost intorși din drum de un…

- Cei doi barbați din Targoviște care au sechestrat, amenințat și agresat angajatul unei benzinarii din localitate, au fost puși sub masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Inițial, aceștia au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele celor doi…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intensifica verificarile in dosarul foștilor șefi ai Serviciului Roman de Informații (SRI), in urma noilor denunțuri depuse recent. Pana in prezent, trei barbați au adus acuzații impotriva generalului in rezerva Florian Coldea, susținand ca au fost amenințați și…

- Opal Sandy, nascuta surda, poate auzi datorita terapiei genice, aplicata in cadrul unui studiu cu rezultate considerate ”spectaculoase”. Fetița este prima și cea mai mica pacienta tratata in cadrul unui studiu privind terapia genica, a declarat NHS, serviciul britanic de sanatate publica, intr-un comunicat.…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, iși joaca cartea pana la capat și contesta decizia prin care i s-a refuzat eliberarea condiționata. Cum decizia instanței nu era una definitiva, Mazare a facut uz de posibilitatea legala de a contesta.…

- Acuzații grave la adresa unui polițist din Ploiești. O femeie acuza faptul ca a fost violata de catre polițistul la care depusese o plangere penala. Tanara in varsta de 36 de ani a povestit, pentru o publicație locala, cum de ar fi acceptat sa se intalneasca cu omul legii in afara secției de poliție…