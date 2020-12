Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR are magnet la romani. RECORD de membri noi in 24 de ore. 15.000 de romani s-au inscris in numai 24 de ore in AUR AUR ii indeamna pe toți romanii care nu sunt reprezentați politic sa se alature partidului care a obținut peste 500.000 de voturi la alegerile parlamentare. AUR va avea in Parlament…

- PORTRET George Simion, președintele partidului-surpriza la alegeri, s-a lansat spre politica din peluza, ca fondator al unor grupari cu numeroase derapaje la meciurile naționalei. Gazeta a aflat insa ca ultrașii echipelor de club nu-l considera unul de-ai lor. REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020. ...

- INCREDIBIL… Surprize mari la alegerile parlamentare in judetul Vaslui, partidul lui George Simion, AUR, reuseste un rezultat impresionant, clasandu-se pe locul III, dupa PSD si PNL. Cel care acum doi ani organiza revelionul unionistilor la Falciu ii administreaza o bataie serioasa USR, dar si PNL. Practic…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este marea surpriza a algerilor parlamentare de astazi. Conform tuturor estimarilor, va trece pragul electoral și va intra in parlament. George Simion (34 de ani), președintele partidului, este cunoscut in fenomenul „ultras” din țara. Exit-poll-ul Avangarde,…

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca se poate ajunge in situația ca partidul care caștiga alegerile parlamentare sa nu dea premierul. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai…

- Mihai Apostolache, fondatorul partidului Prahova in actiune a anuntat ca va candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie din postura de independent. Apostolache va fi, totusi, sustinut de partidul pe care l-a infiintat. Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook, acolo unde le solicita…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca scorul politic al partidului la alegerile locale a fost de 7,6%, un scor obținut la prima participare in cadrul alegerilor locale. Ponta susține ca scorul slab de la Capitala se datoreaza unei greșeli, asta pentru ca s-a candidat sub o sigla necunoscuta…