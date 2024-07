Acuzații de imixtiune în subiectele de Bacalaureat Ligia Deac, Ministrul Educației, este acuzata ca ar fi adus profesori in Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, instituția care concepe subiectele de Bacalaureat, cu scopul de a scadea dificultatea examenului, transmite edupedu.ro . Mai multe surse din Ministerul Educației și din inspectoratele școlare județene au declarat pentru edupedu.ro ca, la presiunea Ligiei Deac, mai mulți profesori au vazut cu o saptamana in urma subiectele secretizate de Bacalaureat și au trebuit sa le aprobe, „pentru a nu se mai intampla dezastrul de la simulare”. Ligia Deac neaga acuzațiile și a declarat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

