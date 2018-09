Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca a fost vorba de "naționala" mare ori de juniori, Romania are amintiri groaznice din vecini in ultimul deceniu. Se-ntampla ceva cu echipele romanești cand trec Dunarea la Porțile de Fier in ultimii 10 ani. Serbia e o sperietoare pentru toate, chiar daca acolo ajung echipe de club, echipa…

- Presedintele executiv al Politehnicii Iasi, Adrian Ambrosie, a avut o reactie dura dupa esecul umilitor pe care echipa sa l-a suferit in fata vicecampioanei FCSB, scor 0-4 pe National Arena. Ambrosie spune ca meciul din Capitala a fost cel mai slab al echipei din ultimul an si i-a...

- CALIFICARE…Rezultat de exceptie obtinut de Norina Stefania Alexandru la etapa nationala a Olimpiadei Interdisciplinare de Stiinte pentru Juniori. Eleva o castigat o mentiune si s-a calificat in lotul national largit. Este un rezultat cu atat mai deosebit cu cat Norina a terminat clasa a VIII-a si a…

- Intr-o interventie in cadrul emisiunii ProSport Live, tehnicianul Ionut Popa, a dat cateva indicii despre motivele contraperformantei Germaniei la Cupa Mondiala din Rusia, unde a fost eliminata inca dupa faza grupelor.

- Acuzații de malpraxis la adresa unui medic de la spitalul Sfantul Ștefan din orașul Rovinari, dupa ce un barbat de 57 de ani a murit la doar cațiva metri de unitatea medicala. Acesta s-a prezentat la spital in jurul pranzului dupa ce i s-ar fi facut rau. Deși starea de sanatate nu s-a imbunatațit, spre…

- Veste buna pentru Romania. Capitanul Aleksandar Kolarov si mijlocasul Nemanja Matic cocheteaza cu gandul retragerii de la nationala de fotbal Serbiei, dupa esecul cu Brazilia de miercuri (0-2), sinonim cu eliminarea de la Cupa Mondiala din Rusia, relateaza Reuters. Serbia este una din adversarele tricolorilor…

- Maradona nu s-a mai putut abtine si a avut un discurs transant la adresa federatiei, dar si a catorva jucatori de la nationala Argentinei. El este nemultumit de prestatia echipei de la Campionatul Mondial.