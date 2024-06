Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Dreptei Unite in Sectorul 2, Radu Mihaiu, cere intervenția BEC. El susține ca, intr-o secție, voturile sale au fost trecute in dreptul unei contracandidate. „In anul 2024 ar fi o rușine sa avem alegeri puse sub semnul intrebari in asemenea hal”, afirma el, intr-o postare pe Facebook. „Aceasta…

- Au fost suspendate procesele de centralizare a voturilor in Sectorul 1 și in Timiș. Motivul situației este tot canicula, care i-a pus in dificultate pe cei responsabili de acest proces. Clotilde Armand acuza ca mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Canicula duce la suspendarea proceselor…

- La Școala 134 din București a avut loc un incident electoral care a starnit controverse majore in cadrul procesului de votare pentru alegerile europarlamentare. Un cetațean a semnalat prezența buletinelor de vot preștampilate cu sigla PSD. Incidentul a ajuns și in atenția lui Cristian Popescu Piedone,…

- Clotilde Armand s-a ales cu inca un dosar penal deschis pe numele ei de catre procurorii DIICOT, anunța Realitatea Plus, citand surse. Acest lucru s-a intamplat dupa ce primarul a folosit o baza de date de la un centru medical pentru varstnici din Sectorul 1 pentru a-și completa numele și CNP-urile…

- O noua controversa zguduie campania electorala din Sectorul 1, unde un membru AUR s-a inregistrat folosind un limbaj obscen și denigrator la adresa membrilor USR. Videoclipul, care a devenit viral pe grupurile interne ale AUR, il prezinta pe Ionuț Crașmariu, membru AUR și candidat la consiliul local…

- George Tuța, candidatul PNL la Sectorul 1, atrage atenția ca administrația Clotilde Armand nu a facut nimic pentru a proteja cetațenii de riscurile unui cutremur. Expertizele recente au aratat ca, in cazul unui cutremur puternic, nu mai puțin de 607 cladiri din Sectorul 1 al Bucureștiului, unde primar…

- Ana Maria Chirila, judecatoarea penala care vindea informații interlopilor, a intrat din nou in atenția publica dupa ce a fost surprinsa in timp ce se droga. Surse din cadrul anchetei susțin ca aceasta s-ar fi drogat chiar și in fața copiilor. Imaginile o surprind pe judecatoarea Ana Maria Chirila in…

- E.ON ar analiza unei ieșiri din Romania din zona de furnizare de energie și gaze naturale. La panda stau companiile de stat Romgaz și Hidroelectrica. Informațiile privind posibila ieșire a unor mari actori din sectorul energetic revin in atenția publicului, iar de aceasta data, compania germana E.ON…