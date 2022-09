Acuzații că legea este încălcată: unele spitale refuză să acorde majorări salariale personalului auxiliar. Sindicaliștii anunță proteste Federatia Solidaritatea Sanitara reclama, sambata, ca unele unitati sanitare refuza sa acorde majorari salariale personalului auxiliar, desi acestea sunt prevazute in OUG 115/2022. Sindicalistii anunta ca vor protesta fata de aceasta ”nedreptate”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

