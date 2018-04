Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, miercuri dimineata, schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina celor doi tineri care au batut un batran, in noaptea de 30 spre 31 martie, in pasajul Rainbow din municipiul Brasov, din „lovire sau alte violente” in „tentativa…

- "Inculpații l-au agresat pe Dumitru Neculai, prevazand posibilitatea suprimarii vieții acestuia, pe care nu au urmarit-o, dar au acceptat-o”, a explicat Adrian Aldea, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si procuror șef secție urmarire penala, potrivit mytex.ro. Inculpații…

- Drama lui Dumitru Neculai, batranul batut crunt intr-un pasaj din Brasov, de catre doi tineri, a general un val de emotie, astfel ca un medic, Vasi Radulescu, a anuntat ca a reusit sa stranga aproximativ 90.000 de lei pentru victima. Pana in prezent nu se cunosc prea multe amanunte despre Neculai, care…

- Noi informații apar in cazul celor doi tineri care au snopit in bataie un batran, in Brașov. Mircea Mihai Constantin și Adrian Celpinsche, cei doi vinovați, i-au naucit pe anchetatori cu noi declarații, iar avocatul victimei a scos la iveala detalii din trecutul unuia dintre batauși.

