David Ballantyne Smith, un cetațean britanic care lucrase la ambasada Regatului Unit la Berlin, a fost pus sub acuzare pentru noua infractiuni, in conformitate cu legea secretelor oficiale, intr-un caz de transmitere a unor informatii utile Rusiei, a anuntat politia din Londra, potrivit Reuters. Britanicul, in varsta de 57 de ani, a fost extradat miercuri din Germania in Marea Britanie. David Ballantyne Smith locuia in Potsdam (Germania) si era angajat ca garda de securitate la ambasada britanica la Berlin, conform Agerpres. Politia germana il arestase pe David Ballantyne Smith in august anul…