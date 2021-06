Acuzație de FURT la Spitalul privat HUMANITAS. Verighetă de 5.000 de euro dispărută! Pacienta era în sala de operații Este ancheta la Secția 4 Poliție din Cluj-Napoca, dupa ce o pacienta a Spitalului privat HUMANITAS a reclamat furtul verighetei sale in valoare de 20.000 de lei. Tanara susține ca bijuteria i-a fost furata din salon, cel mai probabil de un angajat care i-ar fi manipulat hainele. Managerul clinicii s-ar fi oferit in prima faza sa acopere costul bijuteriei, dar ulterior s-ar fi razgandit și i-ar fi spus pacientei pagubite ca personalul medical va colabora cu organele de ancheta. Același raspuns l-a dat și publicației noastre, la solicitare. VERIGHETA DIN AUR ALB CU 80 DE DIAMANTE, DISPARUTA IN TIMPUL… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

