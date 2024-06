Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni, demiterea comandantului fortelor comune ale armatei ucrainene, generalul Iuri Sodol, care fusese acuzat de incompetenta in gestionarea razboiului impotriva Rusiei.

- Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre popot ca principalul obiectiv este in prezent regiunea Donetk si aprovizionarea fortelor militare ucrainene cu tot ceea ce au nevoie. El mai afirma ca ultimele pregatiri sunt in curs de desfasurare pentru evenimentul istoric extrem de important de marti, precizand…

- Trupele ruse iși continua atacurile in mai multe sectoare, dar incercarile de a sparge apararea Ucrainei au fost oprite, a informat comandantul șef Oleksandr Syrskyi pe 12 mai, noteaza Kyivindependent.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis joi pe seful Administratiei Securitatii Statului (echivalentul Serviciului de protectie si paza), la doua zile dupa ce doi dintre membrii acesteia au fost acuzati de complot in vederea asasinarii presedintelui si a sefilor serviciilor de securitate

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis joi pe seful Administratiei Securitatii Statului (echivalentul Serviciului de protectie si paza), la doua zile dupa ce doi dintre membrii acesteia au fost acuzati de complot in vederea asasinarii presedintelui si a sefilor serviciilor de securitate…

- Comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca situația de pe linia frontului s-a inrautațit in urma multiplelor atacuri rusești, scrie BBC. „Situația de pe front s-a inrautațit”, a declarat duminica generalul Sirski intr-o postare pe Telegram. El a confirmat ca forțele ucrainene…

- Rusia ar putea fi pregatita din punct de vedere militar sa atace tarile NATO in decurs de 5 pana la 8 ani, daca va alege sa faca acest lucru, dupa ce isi va reconstrui fortele afectate de impactul razboiului din Ucraina, a declarat șeful de Stat Major al armatei germane, citat de Reuters, potrivit News.ro.

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, i-a retras, miercuri, toate atributiile vicepresedintelul Cristian Mos, dupa ce acesta si-a anuntat intentia de a candida independent la alegerile locale din 9 iunie, pentru functia de primar al municipiului Timisoara. Forta Dreptei, partidul din care…