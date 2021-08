Acuzați de furt calificat, doi bârgăuani riscă arestul preventiv Doi bargauani, banuiți de comiterea unui furt, au fost reținuți de polițiști in urma unor percheziții. Cei doi risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. Prejudiciul, in valoare de 13.000 de lei, a fost recuperat integral. Ieri, 13 august, in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de furt calificat, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului, impreuna cu luptatorii de la Acțiuni Speciale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare 3 mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea faptei. „La percheziții au fost descoperite bunurile reclamate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

