Stiri pe aceeasi tema

- De ce ar vota cineva Partidul Laburist? Daca persoana A îți bate la ușa și-ți ofera 1.000 de lire, fara nici o condiție, iar persoana B îți ofera 100 de lire, de ce l-ai refuza pe A? E o întrebare care de multa vreme îi pune în încurcatura pe experți. Laburistul Jeremy…

- Politica germana postbelica are o reputație de moderație, consens, plus o ușoara nuanța de plictis. Însa au existat și momente foarte dramatice. În noiembrie 1959, spre exemplu, Partidul Social Democrat (SPD) și-a abandonat ambiția istorica de a substitui capitalismul cu socialismul, a renunțat…

- Zece persoane au fost trimise in judecata de DIICOT, sub acuzatia ca fac parte dintr-o grupare care a obligat mai multe tinere sa se prostitueze in zona capitalei Spaniei, Madrid, iar liderul acestei organizatii criminale a fost tinta unui atentat cu bomba pus la cale de un interlop inchis in Romania.

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata zece persoane sub acuzația ca fac parte dintr-o grupare care a obligat mai multe tinere sa se prostitueze in zona capitalei Spaniei, Madrid. De altfel, liderul organizației criminale a fost inclusiv tinta unui atentat cu bomba pus la cale de un interlop inchis…

- O granita deplasata de pe uscat pe mare. Acesta este acordul aflat în discutie și pe cale de a fi acceptat de ambele parți. Confuz? Nu conteaza: semantica poate salva totul, scrie Journal Economico, citat de Rador.Primul-ministru britanic, Boris Johnson, pare sa fie pe punctul de a ajunge…

- Este dimineața de dupa. Ieri a fost bal, cel puțin pentru anti-Brexit. Dar a fost ca balul Ducesei de Richmond înainte de Batalia de la Waterloo; acum, adevarata batalie trebuie sa înceapa. Curtea Suprema nu a rescris marți constituția Regatului Unit, ea nu a facut decât sa întareasca…

- "Curtea Suprema și-a anunțat decizia. Și arata ca premierul a acționat greșit prin oprirea Parlamentului", a afirmat liderul laburist. "Demonstreaza sfidarea democrației și un abuz de putere din partea sa", a adaugat Corbyn. "Și il invit pe Boris Johnson (...) sa-și reconsidere poziția. Și…