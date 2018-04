Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului regiunii spaniole Madrid, vazuta de unii ca o posibila succesoare a premierului conservator Mariano Rajoy, se afla in mijlocului unui scandal care ar putea sa-i curme cariera in plan politic. Cristina Cifuentes este acuzata ca si-a obtinut diploma de masterat in mod fraudulos. Cu toate…

- Femeia de 33 de ani a modificat si sters date informatice din sistemul bancar, astfel incat, sa isi poata transfera bani din conturile clientilor. In acest mod a reusit sa fure sase mii de euro si 19 mii de lei. Clientii si-au dat seama ca le-au disparut bani din conturi si au alertat autoritatile.…

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Mandatul de opt ani al actualului vicepresedinte, portughezul Vitor Constancio, expira in 31 mai 2018. Alaturi de Luis de Guindos concureaza pentru acest post si guvernatorul Bancii Centrale a Irlandei, Philip Lane. Luis De Guindos, in varsta de 58 de ani, este ministru al Economiei…

- Partidul Popular (PP), conservator, la putere in Spania, conduce cu un avans scurt in intentiile de vot, inaintea socialistilor, care s-ar plasa pe locul doi daca ar avea loc alegeri generale acum, pe locul trei fiind formatiunea de centru-dreapta Ciudadanos, arata un sondaj oficial difuzat luni…

- Clubul Sportiv Dinamo a raportat un bilant de 119 medalii, dintre care 58 de aur, 28 de argint si 33 de bronz, la competitiile internationale din 2017, cu prilejul unei sedinte de bilant prezidata de Liliana Neagu-Gafencu, in prezenta reprezentantilor Ministerului Afacerilor Interne si a antrenorilor,…

- Partidul conservator al premierului spaniol Mariano Rajoy si-a cerut scuze dupa ce un fost oficial a recunoscut intr-un proces ca a primit "bani murdari" pentru campanii electorale in regiunea Valencia din estul tarii, relateaza AFP."Mi-e rusine si le cer iertare spaniolilor care au votat…

- Un barbat de 38 de ani, din localitatea vasluiana Banca, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a furat 60.000 de lei din casierea societatii Vanbet, unde era angajat de putina vreme ca sofer. Hotul este acelasi care la Revelionul 2017 a jefuit o familie de Romani din Madrid, care si-a facut mila…