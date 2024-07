Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Ucrainei de a suspenda tranzitul de titei de la compania rusa Lukoil catre Ungaria si Slovacia este in conformitate cu sanctiunile impotriva Rusiei si nu reprezinta un santaj, a declarat vineri agentiei Reuters consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak. Kievul a decis luna trecuta…

- Ungaria si Slovacia cer medierea Comisiei Europene dupa ce Ucraina le-a blocat livrarile de petrol de la compania rusa Lukoil, desi importa masiv energie electrica din cele doua tari. Ministrul de externe ungar, mirat de masura Ungariei Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a dkicutat cu omologul…

- Romania a reușit performanța remarcabila de a se califica in ,,optimi” la Euro 2024, dupa ce a terminat la egalitate meciul cu Slovacia. Mii de suporteri clujeni au susținut echipa naționala din fața televizoarelor, apoi au mers pe strazile orașului și au sarbatorit calificarea istorica obținuta de…

- Slovacia - San Marino este penultimul test pentru gazde, inainte de Euro 2024. Selecționata lui Francesco Calzona (55 de ani) primește vizita celei mai slabe naționale din lume. San Marino este pe locul 210 in clasamentul FIFA. Slovacia este adversara noastra din grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina.…

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…