Acuzat de trafic de influenţă în numele unui fost ministru Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de comiterea a doua infracțiuni de trafic de influența. Anchetatorii spun ca inculpatul a primit diverse sume de bani de la persoane interesate sa fie transferate la IPJ ori ISU Mehedinti. Pentru a convinge aceste persoane ca are influenta asupra conducerii unor institutii, inculpatul se prezenta la telefon ca fiind un fost ministru, un chestor de politie sau judecator. Anchetatorii spun ca inculpatul a comis faptele de trafic de influenta incepand cu toamna anului 2018.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

