- Petrecerile organizate in pandemie la sediul guvernului britanic i-au adus nenumarate critici premierului Boris Johnson, al carui fotoliu se clatina serios de cateva zile. Dar au dat naștere și catorva momente amuzante. Mai multe persoane purtand peruci blonde și maști cu chipul premierului britanic…

- Boris Johnson a prezentat miercuri ”scuze” si a recunoscut ca a participat in mai 2020 la o petrecere in gradina sediului Guvernului, pe Downing Street, in vreme ce Marea Britanie se afla in lockdown. Premierul sustine insa ca a crezut atunci, ”in mod implicit”, ca era vorba despre o reuniune de lucru,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…

- Premierul britanic Boris Johnson a subliniat luni, intr-o discutie la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta "dezescaladarii tensiunilor" din Ucraina si a avertizat ca o interventie militara ar constitui o "eroare strategica", relateaza AFP. Boris Johnson si-a "exprimat profunda…

- Premierul britanic Boris Johnson a impus miercuri restricții mai dure pentru combaterea Omicron, in Anglia. Acesta le-a cerut oamenilor sa lucreze de acasa, sa poarte maști in locuri publice și sa foloseasca certificatul Covid. Numit „ Plan ul B”, pentru a incetini raspandirea variantei de coronavirus…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a primit joi doza de supra-rapel ("booster") a unui vaccin anti-COVID-19 si i-a indemnat pe compatriotii lui sa ii urmeze exemplul pentru a contribui astfel la protejarea Marii Britanii de riscurile generate de varianta Omicron a noului coronavirus, informeaza…