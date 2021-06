Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala, potrivit Reuters . „O comisie judiciara se va deplasa la penitenciar pentru…

- Personaj excentric și controversat, McAfee, in varsta de 75 de ani, a fost gasit mort in celula sa și toate datele preliminare indica o sinucidere, a comunicat Administratia Penitenciarelor din Spania, citata de Agerpres.Gestul a venit dupa ce justitia spaniola a autorizat extradarea lui McAfee in SUA,…

- John McAfee, creatorul software-ului antivirus care îi poarta numele, s-ar fi sinucis miercuri seara într-o închisoare din Spania unde se afla în detenție în așteptarea extradarii în Statele Unite pentru acuzații legate de evitarea impozitelor, potrivit Insider.McAfee,…

- In cursul zilei de 10 iunie 2021, procurorii Secției de Urmarire Penala și Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea a 45 de percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care ii scapa de inchisoare pe cei acuzați de evaziune fiscala in cazul in care achita integral un prejudiciu de pana la 100.000 de euro. Actul normativ a fost inițiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, poreclit și „Mitraliera”, fiind declarat constituțional…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro care…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro care…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro…