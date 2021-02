Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii s-a prezentat vineri in fața tribunalului pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa ce a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare pentru ca ar fi incalcat un control judiciar datand din 2014. Apararea a cerut la debutul celei de-a doua audieri a procesului recuzarea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a comparut din nou astazi in fata unui tribunal, pentru reluarea unui proces de calomnie, relateaza AFP. La fel ca la fiecare proces al lui Navalnii, efective importante de politie au fost desfasurate in jurul cladirii tribunalului.

- Un doctor de top din spitalul rus în care opozantul Alexei Navalnîi a fost tratat imediat dupa otravirea sa vara trecuta a murit, a spus spitalul joi, relateaza CNN. Sergei Maximishin, care era medicul șef adjunct al Spitalului de Urgența din Omsk, a murit ”subit” la vârsta…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, transmite Reuters. Foto: (c) Polina Ivanova/REUTERS Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat pe aeroport dupa revenirea din Germania. Probleme a avut politicianul rus și la aterizare, deoarece primul aeroport unde trebuia sa aterizeze a fost inchis. Acolo erau stranși mulți susținatori pe care acesta ii are. Navalnii revine in Rusia deși…

- Opozantul rus Alexei Navalnii s-a declarat entuziasmat de raspunsul lui Putin cu privire la ancheta care se deruleaza in legatura cu otravirea sa. El susține ca președintele rus nu a facut altceva decat sa confirme declaratiile sale.

- Opozantul politic rus Alexei Navalnii explica, intr-un film de aproape o ora, cum au incercat mai multi agenti FSB cu pregatire medicala sa il asasineze in mod repetat, de ce s-a apelat la o otrava neurotoxica atat de atipica si

