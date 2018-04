Acuzat ca a furat bani si un caine dintr-un apartament din Capitala Un barbat e cercetat pentru ca ar fi intrat fara drept intr-un apartament din Bucuresti. De unde ar fi plecat cu o suma de bani, dar si cu anumalul de companiei al celor doi locatari. Suspectul in cazul de fata re 43 de ani si a ajuns sa fie arestat preventiv, dupa ce in prima […] Acuzat ca a furat bani si un caine dintr-un apartament din Capitala is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut sâmbata un barbat în vârsta de 43 de ani, acuzat de tâlharie calificata, care ar fi patruns în locuinta unui barbat si ar fi furat o suma de bani si un câine de rasa,

- Politistii au retinut sambata un barbat in varsta de 43 de ani, acuzat de talharie calificata, care ar fi patruns in locuinta unui barbat si ar fi furat o suma de bani si un caine de rasa, amenintandu-l pe el ...

- Politistii au retinut sambata un barbat in varsta de 43 de ani, acuzat de talharie calificata, care ar fi patruns in locuinta unui barbat si ar fi furat o suma de bani si un caine de rasa, amenintandu-l pe el si pe prietena lui cu un cutit. Suspectul a fost gasit in judetul Dolj si adus in Capitala.

- Un barbat acuzat ca a patruns noaptea intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei jefuindu-i pe locatari sub amenintarea unui cutit, a fost prins in Dolj, in prezent aflandu-se in arest preventiv pentru talharie calificata.

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- Caz de o violenta extrema in Bucuresti. Anchetatorilor le revine misiunea de a stabili ce anume s-a intamplat intr-un bloc din Capitala, unde au avut loc doua crime. In prima faza, s-a aflat ca un barbat in varsta de 64 de ani si-a dat ultima suflare in scara unui imobil din sectorul 3, dupa ce […]…

- Un caine de expozitie a fost sfasiat de un Amstaff lasat liber, luni seara (12 februarie), pe un bulevard aglomerat din Bucuresti. Totul s-a intamplat sub privirile neputincioase ale stapanei sale.

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…