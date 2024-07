Stiri pe aceeasi tema

- UEFA l-a ales pe Felix Zwayer sa arbitreze semifinala dintre Olanda și Anglia. Arbitrul german a avut o altercație notabila cu britanicul Jude Bellingham la finalul lui 2021, episod care a dus la amenințari cu moartea la adresa sa și la retragerea temporara din arbitraj. Prestația lui Zwayer la meciul…

- Peste 387.000 de nemți au cerut, simbolic, rejucarea meciului Germania - Spania (1-2, dupa prelungiri), din „sferturile” Euro 2024, dupa ce arbitrul britanic Anthony Taylor nu a acordat un presupus penalty pentru gazdele turneului final, pentru henț, la 1-1, transmite Bild.Erik V. a lansat, pe platforma…

- Selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, regreta ca arbitrul nu a acordat penalty la faza in care fundasul spaniol Marc Cucurella a atins mingea cu mana in suprafata de pedeapsa, in cursul meciului pierdut dupa prelungiri in fata Spaniei, vineri, in sferturile de finala ale

- Roxana Iliescu, realeasa in Consiliul Local Timișoara pe lista PSD-PNL, atrage atenția asupra faptului ca primaria a oferit contractul pentru terminarea lucrarilor la turnul de apa din Iosefin unei firme pe care tot municipalitatea o trecuse pe „lista neagra” nu cu mult timp in urma. „Fritz& Lațcau,…

- Gareth Southgate (53 de ani), selecționerul Angliei, ar putea parasi echipa dupa Euro 2024. Acesta a anunțat ca va ramane in funcție daca echipa sa caștiga Campionatul European. Contractul sau expira in decembrie 2024, dar Federația Engleza de Fotbal ar vrea sa il pastreze pentru Campionatul Mondial…

- Cum sa faci pastrama de oaie la tigaie. Secretul pentru o carne frageda. Pastrama de oaie nu trebuie preparata neaparat la cuptor. Și la tigaie poate avea un gust deosebit. Pentru a face pastrama de oaie la tigaie ai de respectat anumiți pași cat se poate de simpli. De asemenea, nu uita sa bifezi toate…

- Un ziar de propaganda imparțit de UDMR in județul Bihor prezinta o lista cu patru dușmani ai maghiarilor. Ziarul de propaganda impartit de UDMR prin judetul Bihor, „Gyozzenek a magyarok” adica „Sa invinga maghiarii”, prezinta o lista cu cei mai vehemenți naționaliști romani. ”In loc sa-si laude propriii…

- Procedura in cazul fugarului Arsene se apropie de final, spune, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ea afirma ca Ionel Arsene a invocat ca are depresie și ca exista un risc ridicat de suicid daca ar fi incancerat in penitenciarele din Romania.