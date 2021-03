Acumulatori pentru laptop in valoare de 545.000 de lei, confiscati in Portul Constanta Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Ghiozdane in valoare de 8.000 lei confiscati in Portul Constanta Sud Agigea Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, impreuna cu lucratorii vamali, bunuri vestimentare in valoare de aproximativ 1.700.000 lei, intr un automarfar sosit din Turcia cu feribotul, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului. In data de 08.02.2021, politistii…

- Jucarii si alte bunuri in valoare de peste 171.500 lei, descoperite intr un container sosit din China.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit un pistol, 3 incarcatoare si 100 de cartuse de 9 mm, intr un container cu bunuri personale sosit din SUA pentru un cetatean roman.In data de 15.01.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare de 92.500 lei, imagini puteti…

- Aproximativ 7500 de pachete cu tigari de contrabanda au fost gasite de politistii de frontiera la bordul unei nave aflate in Portul Constanta, iar la aceasta actiune a participat si un caine politist. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 28 decembrie, politistii de frontiera…

- Un excavator in valoare de aproape 500.000 de lei, care fusese furat, a fost gasit de politistii de frontiera constanteni in localitatea Castelu, ei constatand ca seria de identificare a utilajului fusese modificata fizico-chimic. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 21 decembrie,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din Bangladesh, a unor bunuri in valoare de peste 602.000 lei.…