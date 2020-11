Acum știm oficial: Danemarca va organiza singură CE 2020 Danemarca va organiza singura Campionatul European de handbal feminin programat intre 3 si 20 decembrie, a anuntat luni federatia daneza. „In mod obisnuit, este nevoie de luni si de ani pentru a organiza asa ceva. Noi am reusit insa sa gasim o solutie pentru a putea avea turneul final pe pamant danez”, a explicat intr-un comunicat presedintele Federatiei daneze (DHF), Per Bertelsen. Pe 16 noiembrie, cu 17 zile inaintea primului meci al turneului, Norvegia a anuntat ca renunta la organizarea competitiei, din cauza constrangerilor sanitare legate de pandemia de coronavirus. Competitia se va juca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

