Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor cercetari arheologice ale caror rezultate au fost publicate miercuri in revista Nature, prezența oamenilor pe teritoriul Americii de Nord dateaza de cel puțin 30.000 de ani. Asta inseamna o vechime dubla fața de estimarile de pana acum. Printre autorii celor doua studii se numara si un…

- Artefactele colectate, printre care 1.900 unelte din piatra cioplita, dovedesc ca prezenta oamenilor in grota Chiquihuite (nordul Mexicului) dateaza cu pana la 33.000 de ani in urma si s-a intins pe o perioada de 20.000 de ani, se arata in cele doua studii publicate in revista Nature. ''Cercetarile…

- Robert Grigore este absolvent al Colegiului Național „Spiru Haret” din Buzau, iar mai nou student la Facultatea de Istorie a Universitații din București. Buzoianul, alaturi de profesoara lui de istorie din liceu, Felicia Boșcodeala, fac parte dintre cei pe care ziariștii de la Hotnews i-au chestionat…

- Valentina are toate șansele sa mearga. Intervenția chirurgicala pe care a facut-o in Italia a fost o reușita. Tanara de 20 de ani a primit o grefa care a inlocuit osul cuprins de cancer de la piciorul drept (displazie fibroasa gamba dreapta). Valentina Gradinaru este studenta de la Facultatea de Litere…

- Sursa foto: Facebook/ FISP Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța, una dintre cele mai dinamice facultați de profil, cu o tradiție de trei decenii și cu o foarte buna vizibilitate interna și internaționala, scoate la concurs 235 de locuri pentru…

- Din 12 mai 1916 pana la 2 februarie 2009, Constantin Ciopraga – critic si istoric literar, poet, memoralist, profesor universitar, s-a plasat pe orbita vieții perceptibile ca reprezentant al temeiurilor si ordinii fundamental clasiciste, „adunand simbiotic, in fiinta sa deschisa, un homo antiquis si…

- Înca 3,1 milioane de americani au solicitat ajutor de șomaj în ultima saptamâna, urcând totalul la 33 de milioane de locuri de munca pierdute din 21 martie, relateaza Reuters.Raportul saptamânal al Departamentului Muncii a aratat ca numarul solicitarilor a scazut de…

- Acuzatiile s-au referit la agresiunile comise de japonezi in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si la grave incalcari ale legilor si obiceiurilor razboiului. La 4 noiembrie 1948, procesul s-a incheiat cand 25 din 28 de inculpați japonezi au fost gasiți vinovați. Dintre ceilalți trei inculpați,…