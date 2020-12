Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Borussia Monchengladbach se joaca azi, de la 22:00, in etapa a șasea a grupelor UEFA Champions League. „Galacticii” au nevoie de victorie pentru a fi siguri de calificarea in primavara din UCL. Real și Inter, echipe care au pornit din postura de favorite in Grupa B, tremura acum pentru…

- Formatia CFR Cluj este la egalitate cu TSKA Sofia, scor 0-0, in meciul de pe teren propriu contand pentru a cincea etapa a grupei A a Ligii Europa, anunța news.ro. In cealalta partida din grupa, AS Roma este la egalitate cu Young Boys, scor 1-1. Au marcat Mayoral '44 pentru Roma si Nsame '34…

- Formatia Young Boys Berna a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa TSKA Sofia, intr-un meci din grupa A a Ligii Europa, din care face parte si CFR Cluj, anunța news.ro. Golul a fost marcat de Nsame, in minutul 34. Citește și: Ludovic Orban ii raspunde lui IPS Teodosie:…

- Young Boys - ȚSKA Sofia se joaca azi, de la 22:00, in etapa cu numarul trei din Europa League. Meciul din grupa CFR-ului vine cu o cota neașteptat de buna pentru un pariu pe cornere. Young Boys și ȚSKA Sofia au șansa sa obțina prima victorie din grupele Europa League in meciul direct, asta dupa ce in…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu Young Boys Berna, ca este foarte îngrijorat de faptul ca nu mai are la dispozitie fundasi centrali pentru partidele din cupele europene, el precizând ca nu i s-au adus jucatori atunci când a cerut. Petrescu…

- Formatia Young Boys, adversara a CFR Cluj in grupele Ligii Europa, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Lucerna, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Elvetiei, relateaza News.ro.Invingatorii au marcat prin Meschack ’58 si Nsame ’69. Pentru Lucerna a…

- Formatiile Young Boys si TSKA Sofia, adversare ale CFR Cluj in grupele Ligii Europa, au inregistrat remize in partidele disputate, sambata, in campionatul Elvetiei, respectiv in prima liga bulgara.Yaoung Boys a terminat la egalitate cu Servette, in deplasare, scor 0-0, in etapa a patra din…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, invingatoare cu scorul de 2-0 in fata formatiei Beroe Stara Zagora, sambata, pe teren propriu. Meciul a contat pentru etapa a saptea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a deschis scorul in min. 18, celalalt gol fiind…