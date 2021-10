Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical, William George Davis, a fost condamnat ar putea primi pedeapsa cu moartea, dupa ce a injectat aer in arterele a patru pacienți. Aceștia au murit la scurt timp dupa. In timpul procesului, avocatul asistentului a explicat ca barbatul a fost doar un cadru medical aflat la locul nepotrivit,…

- Nelu Tataru, consilierul pe sanatate al lui Florin Citu, a afirmat ca luna octombrie va fi una grea. Romania nu a ajuns in varful valului 4, susține fostul ministru al Sanatații. El spune ca, daca anul trecut 5% dintre cazuri ajungeau la Terapie Intensiva, in acest an 10% din cazuri ajung la ATI. Nelu…

- Timp de aproximativ 50 de ani, Paul McCartney a fost cel care si-a asumat vina pentru destramarea uneia dintre cele mai populare trupe din istoria muzicii – Beatles. Iata insa ca situația se schimba acum. Muzicianul britanic Paul McCartney a declarat intr-un interviu acordat BBC ca John Lennon a fost…

- Daca unii considera ca infecția cu COVID se prezinta sub forma de „o simpla raceala”, ar trebui mai intai sa arunce un ochi asupra simptomelor destul de grave care persista dupa boala. La aproape un an si 7 luni de cand a declarat oficial pandemie de coronavirus, Organizatia Mondiala a Sanatatii si-a…

- Intreaga populatie a unui mic oras elvetian s-a trezit cu datele personale expuse in urma unui atac cibernetic, potrivit unei informatii publicate de cotidianul Le Temps. Municipalitatea sa a recunoscut ca initial a subestimat “gravitatea” atacului, relateaza AFP. Micul oras Rolle (5.400 de locuitori),…

- Ministrul Educației a comentat pe marginea faptului ca elevii vor reveni fizic in banci, in septembrie, iar parinții vor fi nevoiți sa completeze un formular, prin care iși vor exprima acordul sau dezacordul cu privire la vaccinarea minorilor impotriva COVID-19. Sorin Cimpeanu a explicat la Digi24 ca…

- Ringo Star, Elton John, Bryan Adams, Paul McCartney, Roy Orbison, Joan Jett, Lenny Kravitz, Garbage sunt cateva dintre starurile care i-au adus omagii legendarului Charlie Watts, membru al formatiei The Rolling Stones, "cel mai elegant si mai distins tobosar din rock and roll", informeaza News.ro.…

- Bateristul Pete Parada a fost dat afara din trupa „punk rock” The Offspring, dupa ce a refuzat sa se vaccineze anti-COVID-19. Muzicianul a anunțat ca a decis sa nu se imunizeze din cauza unor probleme medicale cu care se confrunta, potrivit Protv.ro . Pete Parada, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit…