- Ccare este motivul desparțirii dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau? Fiul milionarului a fost surprins in compania a trei femei. Cine sunt acestea și care este parerea fostei asistente pacatoase despre cele petrecute recent? Motivul desparțirii dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau Povestea dintre…

- Dupa mai bine de trei ani de relație, Mirela Banias arunca bomba! Fosta concurenta de la ”Insula Iubirii” și Florin Tecar, la final de drum? Motivul pentru care bruneta și soțul sau nu mai posteaza fotografii impreuna! Chiar ea a spus adevarul!

- La scurt timp dupa ce Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu, actorii din „Fructul Oprit”, au anunțat ca s-au desparțit, mesajele din partea fanilor au curs lanț pe conturile acestora de socializare. Mulți dintre urmaritori au intrebat daca chiar este adevarat. Actorul a incercat sa lamureasca acest aspect…

- Ben Affleck si Ana De Armas s-au desparțit, dupa aproximativ un an de relație. Se pare ca cei doi au luat aceasta decizie prin telefon. Actorul american Ben Affleck (48 de ani) și actrița de origine cubaneza Ana de Armas (32 de ani) s-au cunoscut in toamna lui 2019 și s-ar fi apropiat pe parcursul…

- La inceputul anului aflam ca Adela Popescu renunța la emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la PRO TV. Motivul deciziei aveam sa-l aflam, la fel de repede. Celebra vedeta a anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil. Fanii au fost extaziați, banuim ca și Radu Valcan, la fel. Adela Popescu, fericita…

- Alina Pușcau a dezvaluit zilele trecute, in cadrul emisiunii „La Maruța”, ca s-a logodit și ca anul acesta va avea loc nunta. Vedeta nu a vrut sa dea prea multe detalii despre barbatul care a cucerit-o, spunand doar ca are 40 de ani și locuiește in America.In cadrul emisiunii, Alina a vorbit și despre…

- Radu Valcan și Adela Popescu vor deveni parinți pentru a treia oara. Astazi, la scurt timp dupa ce viitoarea mamica a facut anunțul, soțul ei a oferit un interviu despre bebeluș. El a dezvaluit și motivul pentru care au pastrat sarcina ascunsa. De ce Adela Popescu nu a anunțat ca este gravida, pana…

- Au facut ravagii pe internet cu dansurile lor si toata lumea vorbeste despre ei! Ea, mica de statura si harnica, el inalt si vesnic indragostit de sotia lui. Alexandra si Ionut Bodi, cuplul despre care toata Romania susoteste, s-a desparțit. Alexandra Bodi a anunțat separare de soțul sau